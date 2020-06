JBM e Bertram, assalto ai lunghi

ALESSANDRIA - Donzelli e Camara verso Casale, Gazzotti e Cannon in direzione Tortona.

Esplode il mercato dei lunghi, con alcuni innesti di grande qualità per le due squadre di A2 della nostra provincia. Sia il Derthona che la JB Monferrato sono ad un passo dal chiudere alcune trattative molto importanti. Partiamo da Casale dove, in attesa che si confezioni il rinnovo del prestito di Gora Camara dalla Virtus Bologna (accordo praticamente fatto), si annuncia un colpo interessante che riguarda l’ala Daniel Donzelli (23 anni), che è uscito dal contratto con Biella e sta per accordarsi con la JBM. Camara sarà il 5° titolare di Mattia Ferrari, Donzelli – in passato limitato dagli infortuni – ha brillato nella passata stagione.

Ma anche la Bertram sta per definire due importanti trattative sotto canestro. In arrivo a Tortona Giulio Gazzotti (29 anni, ala-centro di 202 cm) da Udine ma con trascorsi importanti in A a Cremona, e Jalen Cannon (2 metri e 100 kg), lungo duttile ormai veterano della categoria (Rieti, prima ancora ad Agrigento con Ambrosin). Due innesti che puntellano il reparto di Ramondino, orfano di Grazulis salito in A a Trieste, e chiudono la porta alla conferma di Pullazi che non ha accettato il ridimensionamento economico imposto dalla società sui contratti in essere.