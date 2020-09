Il brand Spalding per la JB Monferrato

CASALE - Un’icona del basket, l’azienda statunitense Spalding, vestirà la JB Monferrato. L’accordo con il nuovo sponsor tecnico dei casalesi - avvenuto grazie alla collaborazione dell'azienda licenziataria Gafler srl. – ha durata pluriennale. Spalding ha una storia lunghissima. Nata nel 1876, ha legato il suo nome a quello del basket fin dalla creazione del primo pallone ufficiale. «Siamo molto contenti di aver chiuso questa partnership con Spalding – spiega, molto soddisfatto, Savino Vurchio, amministratore delegato di J Basket Monferrato -. La storia del nostro club è appena iniziata e siamo molto felici di legarci a un brand che rappresenta la storia stessa del gioco del basket. E' una partnership prestigiosa, che ci permetterà anche di sviluppare il merchandising per consentire ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di sport di essere testimonial di una passione e dei nostri colori vestendo prodotti di alta qualità».

Tra i progetti rossoblù anche la creazione di un nuovo store che sarà allestito al PalaFerraris. Gianni Lanfranco, casalese di adozione, grande campione di pallavolo eamministratore di Unico Gafler srl, racconta le ragioni della partnership. «La JB Monferrato rappresenta un progetto giovane e intrigante che fonda le proprie radici in una città che ama la pallacanestro. Legare la nostra storia e il nostro brand ad una piazza del genere è ciò che da sempre cerchiamo di fare. Ringraziamo tutta la dirigenza della JB Monferrato per aver scelto Spalding come partner tecnico: questa sponsorizzazione rafforza ancor di più la nostra presenza ai massimi livelli della pallacanestro nostrana».