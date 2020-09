JB Monferrato, sette tappe verso il campionato

CASALE - Definita la preseason della Novipiù JB Monferrato. Alle tre gare di SuperCoppa già ufficializzate, si aggiungono quattro amichevoli. Un mese di partite per avvicinarsi nel modo migliore al debutto di campionato del 15 novembre con Verona. Sette sfide in trenta giorni per togliere la ruggine di tanti mesi di sosta e trovare ritmo, agonismo e meccanismi di squadra. Il team di coach Mattia Ferrari esordirà sabato 3 ottobre, al PalaFerraris affrontando (ore 18) la Paffoni Omegna.

Domenica 11 ottobre ci sarà il debutto in SuperCoppa-Centenario all’Hype Forum di Biella. Prima della seconda gara di SuperCoppa della domenica successiva (18 ottobre a Casale il derby con Tortona), a metà settimana, mercoledì 14, i rossoblù saranno impegnati sul parquet dei Legnano Knights, contro Crema (Serie B). Domenica 25 ottobre si torna al PalaFerraris per misurarsi con la Reale Mutua Torino per l’ultimo turno della prima fase della competizione. Ultime due uscite, due amichevoli al PalaFerraris: sabato 31 ottobre contro la Sangiorgese e mercoledì 4 novembre con l’Edilnol Biella.

Sei avversari per sette gare: tre di A2, le formazioni piemontesi della SuperCoppa, e tre di squadre di B (Omegna, Crema e Sangiorgese). Tutti gli incontri, al momento, sono previsti a porte chiuse. Le partite amichevoli saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del club, mentre le gare di Supercoppa saranno trasmesse sul portale ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro, Lnp Pass.