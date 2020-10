Novipiù Jbm ha rotto il ghiaccio

CASALE - Rompere il ghiaccio. Dopo sette mesi di stop forzato, il piacere di ritrovare il campo, seppur in un’amichevole senza punteggio e senza pubblico, è stato grande. In un momento in cui bisogna pensare positivo, la JB Monferrato si gode la prima uscita stagionale contro la Paffoni Omegna, sparring di Serie B arrivata al 'PalaFerraris'.

La squadra di coach Mattia Ferrari ha mostrato buone cose, mettendo in campo una buona dose di agonismo e qualche giocata di qualità. Assenti Lucio Redivo, lasciato a riposo precauzionalmente dallo staff medico rossoblù, e il baby Alessandro Sirchia che sta recuperando dall’infortunio che lo ha bloccato all’inizio della preparazione. Subito in evidenza Gora Camara presente dentro l’area, il nuovo Usa Sam Thompson, che ha impressionato col suo atletismo, e Daniel Donzelli che si è mostrato solido sui due lati del campo.

Domani riposo, la squadra tornerà al lavoro lunedì, in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione: l’esordio in Supercoppa Centenario contro l’Edilnol Biella, in programma domenica prossima sul campo dei lanieri.