JBM, la seconda con Biella è positiva

CASALE - La seconda con Biella è buona. A 72 ore dal debutto in SuperCoppa con sconfitta netta all’Hype Forum, la JB Monferrato riaffronta i lanieri, questa volta in amichevole, e s’impone 85-78 (punteggio azzerato dopo ogni periodo). Un test positivo - organizzato al PalaFerraris dopo che la prevista amichevole con Crema era saltata - per la squadra di coach Mattia Ferrari ancora alle prese con tante assenze. Sempre out Redivo, Donzelli e i giovani Giombini, Cappelletti e Sirchia.

Nel terzo appuntamento della preseason la Novipiù ha tenuto una intensità completamente diversa rispetto a domenica scorsa per tutti i quaranta minuti di gioco. Sugli scudi ancora una prova solida di Sam Thompson e un ritrovato Simone Tomasini (nella foto di Pino Avonto) autore di 16 punti. Per i rossoblù una tappa confortante di avvicinamento al derby di domenica contro la Bertram Tortona, valido per la SuperCoppa.

Novipiù - Edilnol 85-78

(17-22, 24-18, 19-20, 25-18)

Novipiù JB Monferrato: Thompson 29, F. Valentiini 10, L. Valentini 11, Tomasini 16, Martinoni 7, Camara 12, Lomele, Misljenovic, Galluzzi. All. Ferrari

Edilnol Biella: Berdini 8, Bertetti 3, Laganà 15, Barbante 5, Miaschi 18, Vincini, Wojciechowski 5, Pollone 10, Hawkins 10, Lugic 3. : Moretti. All. Squarcina