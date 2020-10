Solo Bertram nel derby di Casale

La voglia di riscatto di Tortona, dopo la sberla con Torino, contro una Casale decimata e in allarme (si ferma anche Thompson).

Finisce con una vittoria travolgente della Bertram (53-93) il derby di SuperCoppa del «PalaFerraris». Tortona (senza Tavernelli) ha giocato con continuità trovando anche buone combinazioni. La Novipiù in queste condizioni (in campo tanti ragazzini) non è competitiva a questi livelli. Da una parte spiccano le cifre di Bruno Mascolo (nella foto), autore di una super prova da 25 punti (8 su 13 dal campo, 5 assist e 6 falli subiti) e la doppia-doppia di Luca Severini (15 punti e 16 rimbalzi). Per Ramondino buone indicazioni anche da Sanders, Gazzotti e dal rientrante Ambrosin.

Casale ha mostrato tanta buona volontà ma poche cartucce buone da sparare. Ferrari aveva in panchina non utilizzabili due pezzi grossi come Redivo (a quando il rientro?) e Donzelli (che sta recuperando) e come se non bastasse alla fine del primo tempo ha perso anche San Thompson (infortunio da valutare). Il coach ha deciso, visto l’andazzo, di non forzare l’impiego di nessuno dei titolari, dando ampio spazio ai giovanotti Lomele, Avonto, Galluzzi, G. Giovara. Luca Valentini si è dato tanto da fare cercando di tenere la baracca in piedi, Camara ha tenuto botta in area con i lunghi bianconeri e portato a casa una doppia-doppia da 18 punti e 17 rimbalzi. L’1 su 19 da tre complessivo non ha permesso alla Novipiù di tenere viva nel punteggio una partita che nella ripresa è stata poco più che un allenamento.

Novipiù- Bertram 53-93

(10-26, 25-45, 41-74)

Novipiù JB Monferrato: L. Valentini 8, F. Valentini 9, Camara 18 , Thompson 6, Martinoni 2, Tomassini 10, Lomele, Avonto, Galluzzi, G. Giovara. N.e.: Donzelli, Redivo, All. Ferrari

Bertram Derthona: Mascolo 25, Sanders 12, Fabi 2, Gazzotti 13, Cannon 7, Ambrosin 12, Severini 15, Morgillo 1, Graziani 6, Mastroianni. N.e.: Tavernelli, Sackey. All. Ramondino