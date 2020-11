Ancora positivi, JBM - Urania Milano rinviata

CASALE - Salta la partita tra Novipiù J Basket Monferrato e Urania Milano. La gara, in programma domani, 29 novembre, alle ore 18, al PalaFerraris, è stata rinviata «a seguito di diverse positività emerse all'interno del gruppo squadra rossoblù».

Questo l’esito dei tamponi effettuati entro le 48 ore dalla gara. Il rischio di rinvio era alto. Martedì a Trapani si era verificato un caso (giocatore rimasto in isolamento in Sicilia), al rientro si erano registrati altri casi di positività. La società non ha comunicato nomi e numero dei positivi, ma il protocollo prevede che almeno 8 giocatori e un tecnico devo essere negativi e a disposizione. Questo significa che il numero di positivi potrebbe essere alto. La data del recupero della partita contro l'Urania Milano verrà comunicata in seguito.