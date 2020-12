JBM, c’è Verona. Torna Martinoni

CASALE - Un ritorno a casa, dopo l’impresa di Udine. Un ritorno importante, quello del capitano Niccolò Martinoni, al debutto stagionale. Tra poche ore (alle ore 18) al PalaFerraris la Novipiù Riceve la Tezenis Verona per il recupero della prima giornata di campionato.

«Una nuova e durissima sfida dopo l’impresa di domenica a Udine – spiega Martinoni -. Un’altra corazzata come Verona viene a casa nostra: sarà una partita altrettanto difficile, perché Verona è una squadra estremamente completa, con diverse soluzioni e che mischia veterani con dei giocatori più giovani. Dovremo cercare di recuperare il massimo delle energie e se avremo lo stesso atteggiamento e lo stesso cuore che abbiamo avuto ad Udine, potremo dare del filo da torcere».

Verona è una delle squadre più accreditate del campionato. La squadra di coach Andrea Diana è guidata da Giovanni Tomassini (vecchia conoscenza casalese) e da Guido Rosselli, e puoi contare sui nuovi Lorenzo Caroti, Phil Greene (ex Derthona) e Bobby Jones. Due sconfitte in tre gare per i gialloblù che stanno stendando a trovare continuità in questo avvio di stagione.

L’allenatore della JB Monferrato Mattia Ferrari, inquadra così il match. «Quarantotto ore senza novità significative nel roster sono poche per preparare una partita complessa come quella contro Verona. Il punto focale che ci siamo dati è quello di cercare di recuperare le energie e di ritrovare una nuova carica mentale non arrivando scarichi o leggeri alla partita dopo l’impresa di Udine. Non sarà una partita facile, vista anche la caratura dell’avversario: cercheremo di affrontarla con lo stesso piglio garibaldino con cui siamo scesi in campo ad Udine».

Casale ancora senza Tomassini e Luca Valentini, causa Covid. La buona notizia è che anche Lucio Redivo è ormai recuperato.

Si gioca al PalaFerraris di Casale Monferrato, con palla a due alle ore 18. Arbitrano Alessio Dionisi, Daniele Calella e Paolo Puccini. Partita visibile in diretta streaming su Lnp Pass.