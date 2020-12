Redivo! Casale trova la stella

CASALE - Sensazionale esordio dell’argentino Lucio Redivo che trascina la Novipiù alla vittoria contro Verona (93-87). Terzo successo consecutivo per Casale, che in due settimane svolta la sua stagione e presenta un giocatore che ha tutto per essere un top di questo campionato.

Alla vigilia a Casale hanno fatto pretattica, annunciando il ritorno di Martinoni (rimasto poi in panchina) e nascosto l’esordio di Redivo, che coach Mattia Ferrari ha invece lanciato in quintetto. Mossa vincente, che esalta ancora di più la prestazione mostruosa della guardia vice campione del mondo. 31 punti, 6/7 da 3, 4/5 da due, 5/6 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 assist, 7 falli subiti e 36 di valutazione, i numeri di una prova che per un giocatore fermo da mesi, suona come un clamoroso ingresso nel teatro del campionato. Oscurata anche l’ottima prova di Thompson (20 punti con 4/6 da tre), di Camara (13 punti e 9 rimbalzi), di Fabio Valentini (16 punti con 3/5 da 3) e di una squadra che da brutto anatroccolo si è velocemente trasformata in cigno.

L’impresa di Udine non è stata un caso e ora Casale (6 punti) ha davanti tre gare casalinghe per scalare la classifica. Con un Redivo così (sua, ovviamente, la tripla da 9 metri che chiude la gara) tutto può succedere.

Novipiù- Tezenis 93-87

(20-22, 47-45, 66-64)

JB Monferrato: F. Valentini 16, Redivo 31, Thompson 20, Camara 13, Sirchia 3, Donzelli 8, Lomele, Giombini 2. Ne: Cappelletti, Martinoni. All. Ferrari

Tezenis Verona: Tomassini 14, Rosselli 6, Jones 10, Greene 17, Severini 9, Candussi 10, Caroti 14, Janelidze 7, Calvi. Ne: Colussa, Guglielmi. All. Diana