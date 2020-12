Riscatto Jbm, il derby è rossoblù

CASALE La Novipiù torna al successo conquistando il derby con Biella (82-65).

Dopo due sconfitte in fila, la squadra di coach Mattia Ferrari si riscatta riprendendo il cammino interrotto. Roster finalmente al completo (prima volta in stagione) con il rientro di Luca Valentini. Servirà tempo per portare tutti allo stesso livello di condizione, ma la strada è intrapresa.

Contro Biella equilibrio nel primo tempo con ospiti anche in vantaggio (38-41). La partita si spacca nella terza frazione grazie a Lucio Redivo che segna 11 punti nel periodo e incanala il match. Dopo il 63-54 del 30’, Biella prova ad accorciare nell’ultima frazione, ma non impensierisce mai i padroni di casa.

Redivo, al rientro dopo un turno di riposo, non segna da tre (0-6) ma fa tutto il resto: 25 punti, 6 falli subiti e 4 assist.

Novipiù - Edilnol 82-65

(22-17, 38-41, 63-54)

Novipiù JB Monferrato: F. Valentini , Redivo 25, Thompson 14, L. Valentini 7, Tomasini 7, Martinoni 10, Camara 8, Donzelli , Lomele, Sirchia, Giombini, Cappelletti. All. Ferrari

Edilnol Biella: Bertetti 5, Wojciechowski 7, Barbante 2, Lugic 6, Laganà 12, Miaschi 11, Hawkins 12, Pollone 8, Moretti 2, Vincini. Ne: Berdini. All. Squarcina