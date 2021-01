Zerbinati: ‘JBM progetto solido’

CASALE - Ha scelto il Palaferraris, la casa della JB Monferrato, per la video intervista che chiude il 2020 e apre il 2021. Simone Zerbinati, 35 anni, da qualche mese presidente della JB Monferrato, ha utilizzato i canali social del club e la JBMTv per fare gli auguri ai tifosi monferrini e per tracciare un primo bilancio dell’avventura del club che ha ereditato nella scorsa primavera, passaggio di testimone dalla Junior Casale. Una scelta simbolica, quella del palazzetto casalese, teatro – purtroppo ancora vietato al pubblico causa pandemia – delle partite casalinghe della Novipiù.

Video intervista su JBM Tv

Quattro minuti di intervista (visibile in maniera integrale sulla pagina Facebook della JBM) per raccontare le emozioni da presidente, sottolineare «il piacere di vedere come Casale sia considerata un’eccellente società in tutt’Italia e l’attaccamento dei tifosi verso il club»; sottolinerare il valore del primo derby vinto da club contro Biella («il primo derby vinto dalla società e che quindi va ricordato»); lanciare una prospettiva a lungo termine del progetto JBM, «ambasciatore del Monferrato» e augurare a tutti un felice 2021, in particolare con la «sfida di poter vedere appena possibile il PalaFerraris gremito».