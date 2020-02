Coronavirus: salta la final eight di Coppa Italia

L'emergenza sanitaria coronavirus rivoluziona tutti i calendari anche nella pallacanestro. Rinviata a nuova data la final reight di Coppa Italia di A2, programmata dal 6 all'8 marzo a Ravenna, in cui Novipiù Junior Casale avrebbe debuttato il 6, nei quarti, contro i padroni di casa.

Una decisione adottata da Lega Nazionale Pallacanestro in accordo con Basket Ravenna 'Piero Manetti'. Ancora da definire quando sarà giocata, perché tutta la progrmmazione di A2 e B è ancora in fase di studio, d'intesa con il settore agonistico di Federbasket. "La nuova calendarizzazione - così in una nota di Lnp - sarà resa nota nel più breve tempo possibile".