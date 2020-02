Pronti per il Politecnico

CASALE MONFERRATO - Come è consuetudine gli allievi del quinto anno dell’Istituto Balbo partecipano al progetto “Orientamento Formativo” promosso dal Politecnico di Torino. Le attività hanno lo scopo di promuovere una sempre più efficace collaborazione inter-istituzionale e a sostenere gli allievi nel passaggio dalla scuola superiore al percorso universitario. In particolare il progetto prevede una mattina di lezione presso la sede del Politecnico e un successivo corso interno alle singole scuole per il ripasso disciplinare e per acquisire famigliarità con la struttura del test e le sue peculiarità. Per il Balbo sono stati docenti formatori i professori Marco Porta per matematica e Roberto Corino per fisica. Il percorso si conclude con un test riservato di accesso al Politecnico.

Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Riccardo Calvo e dei docenti nell' apprendere che uno degli allievi del liceo scientifico Palli, da poco premiato con una borsa di studio, ha raggiunto il punteggio di 97/100: è Gaetano Ferraro, allievo della 5B scientifico. Con tale punteggio Gaetano rientrerà a far parte sicuramente del percorso “Giovani Talenti”, volto a valorizzare gli studenti meritevoli sviluppandone le potenzialità. Da segnalare anche il punteggio di Federica Del Vecchio (5A scientifico) che raggiunge gli 86 punti/100 e di Andrea Mussano (5B scientifico) con 79/100.

Soddisfazione anche per gli studenti del Liceo Classico Balbo che il 21 febbraio hanno affrontato il test per l'accesso al al Politecnico di Torino conseguendo buone posizioni in graduatoria. Si tratta di Andrea Aceto , Rebecca Rosso, Vittoria Garrone , Erica Rotella (tutti della IIIB) e Francesco Bisello (IIIA).