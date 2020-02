Denunciata autista di tir con mazza da baseball

OVADA - Una camionista ucraina di 45 anni, residente a Gallarate, è stata denunciata dalla Polstrada di Ovada per detenzione di strumenti atti a offendere e per una manovra pericolosa realizzata alla guida del mezzo pesante.

Una pattuglia, infatti, ha fermato il tir lungo la A26 dopo un repentino cambio di corsia non segnalato: alla richiesta dei documenti, poi, la guidatrice ha iniziato ad assumere nei confronti degli agenti un atteggiamento marcatamente ostile. Inoltre, inseguito a un'ispezione, all'interno del mezzo è stata trovata una grossa mazza in legno tipo baseball di colore rosso, della lunghezza di 59 centimetri, posizionata in modo da essere ben visibile vicino al parabrezza. Da qui, il sequestro del corpo contundente e la denuncia a piede libero all'autorità giudiziaria.