I Carabinieri piangono "Il Guerriero": addio a Marco Guareschi

CASALE - Arma in lutto per la morte di Marco Guareschi, 50 anni, in servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casale Monferrato.

"Il guerriero", così era soprannominato il Carabiniere, ha dovuto arrendersi a un male incurabile che lo ha colpito circa due anni fa. Ha accusato un malore durante un servizio, da quel momento il calvario che lo ha portato prima al congedo e poi al decesso. Suo fratello presta servizio presso la Stazione Carabinieri di San Giuliano Vecchio. Ai famigliari e all'Arma le condoglianze del nostro giornale.