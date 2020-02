"La fuga a nuoto. Ero prigioniero dello sceicco"

ALESSANDRIA - Ferruccio Cerruti è un imprenditore alessandrino che, privato dei documenti per l’espatrio, ha deciso di fuggire dal Qatar a nuoto. Troppi 20 km di bracciate: non ce l’ha fatta. Ma ci ha riprovato con un kayak, riuscendo a raggiungere il Bahrein da dove è ripartito per l’Italia.

Racconta al “Piccolo” un’avventura pazzesca, condivisa in parte con due concittadini, Riccardo Scalzi e Marco Carletti. Insieme, lavoravano in Qatar dove Cerruti aveva avviato una società insieme a uno sceicco che, forte di una legge dal sapore tribale, ha avuto, di fatto, pieni poteri su di lui. Tanto da impedirgli di tornare.