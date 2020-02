Manutenzione strade: in Provincia 10 milioni di euro in cinque anni

ALESSANDRIA - Fondi per programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali. A sbloccarli è stato il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nell'ambito del decreto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane”. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri. In provincia di Alessandria tra il 2020 e il 2024 arriveranno 10.376.179,04 euro così ripartiti: nel 2020 6 25.699,24 euro, nel 2021 1.147.115,27 euro, nel 2022 2.867.788,18, nel 2023 2.867.788,18 euro, nel 2024 2.867.788,18 euro. Una boccata d'ossigeno per una rete viaria che negli ultimi anni ha pagato un prezzo pesante ai blocchi della finanza pubblica. I finanziamenti sono erogati sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.