Leardi: per gli studenti del serale gli stage dei Pcto

CASALE - Gli studenti del secondo periodo didattico del corso serale Afm dell’Istituto Superiore “Leardi”, che stanno svolgendo con profitto gli stage curricolari previsti tra i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Asl).

Venti alunni, dallo scorso mese di febbraio, hanno iniziato questa nuova esperienza formativa: per almeno 4 settimane svolgeranno un periodo di tirocinio presso aziende, enti e imprese del territorio. Nonostante molti di loro abbiano già un’occupazione part-time con mansioni non inerenti al percorso di studi intrapreso, gli studenti hanno deciso di sfruttare l’opportunità offerta dall’Istituto per svolgere attività coerenti con il nuovo percorso scolastico.

La volontà di apprendere sempre di più non manca loro: per tutto il periodo di alternanza svolgono il tirocinio nelle ore diurne, mentre si recano regolarmente a scuola la sera. Alcuni alunni hanno addirittura deciso di utilizzare le ferie maturate sul loro posto di lavoro pur di poter svolgere lo stage, mentre altri,al momento non titolari di attività lavorativa, ma alla ricerca attiva di un impiego, o con esperienze lavorative saltuarie, precarie o occasionali, potrebbero trarre vantaggio dall’esperienza: il vivere un diverso contesto lavorativo potrebbe favorirel’acquisizione di nuove competenze progettuali, operative e relazionali, che contribuiscono alla loro crescita personale e professionale, portando così a una revisione del proprio progetto di vita, di studio e anche di lavoro.

Per affrontare le nuove richieste dell’attuale società e del mondo del lavoro diventa necessario che ogni soggetto rinnovi le proprie competenze tecniche, professionali e sociali, raccogliendo, ricomponendo e riattualizzando costantemente le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nei diversi contesti. È in questa prospettiva che assume un ruolo importante l’istruzione degli adulti nei corsi serali, come il percorso di Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto “Leardi”,al fine di garantire l’emancipazione e la promozione personale, sociale e professionale di ognuno.