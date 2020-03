Il Virus non ferma il Mercatino Antiquario

CASALE - Si svolgerà regolarmente (pur nelle difficoltà che lo riguardano nelle ultime edizioni, dovute al calo delle presenze degli espositori hobbisti) l'appuntamento di marzo (sabato 7 e domenica 8) con il Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato.

Così come il mercato bisettimanale in piazza Castello, la manifestazione quarantennale, non sarà "bloccata" a causa dell'emergenza legata al Coronavirus: gli organizzatori segnalano che è arrivato il nulla osta del Comune.