Evo Volley, vittoria prima del nuovo stop

SAN MAURO TORINESE - Tre punti importanti per la capolista del girone B della serie C femminile: nel recupero Euromac Evo Volley riprende a vincere dopo le due sconfitte al tiebreak, unico momento agonistico tra uno stop e l'altro per il coronavirus. L Federvolley regionale, infatti, aveva indicato il 15 marzo come data ultima per i recuperi delle gare saltate, ma adesso, con l'interruzione fino a metà mese il calendario sarà ulteriormente rivoluzionato. Nonostante la lunga trasferta in un giorno infrasettimanale grande prestazione delle ragazze di Ruscigni e Montagnini, che vincono in scioltezza il primo parziale 25-17, hanno un passaggio a vuoto nel secondo concesso 13-25, ma poi si ritrovano e portano a casa la vittoria chiudendo gli ultimi due set 25-16 e 25-21 nel silenzio irreale di una palestra dove si è giocato come da normativa del governo a porte chiuse. Ora i punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono di nuovo nove, ma la Bonprix ha ancora una partita in più da recuperare, mentre ritorna sul podio il Sole di San Martino El Gall, che batte 3-0 il Cusio Sud Ovest Sport.

Niente da fare invece per la Cantine Rasore Ovada che cede 0-3 in casa con la capolista Volpianese ma la sconfitta è più che onorevole perché il fanalino di coda cede i primi due set solo ai vantaggi 28-30 e 26-28 prima di crollare fisicamente e mentalmente nell'ultimo parziale chiuso dalle ospiti 13-25.

Dopo il blocco dei campionati dalla B all'attività regionale e territoriale, in C saltano i due recuperi della C in calendario questa sera (Novi) e di D (il derby tra Evo Volley Tre Colli e Zs Ch Valenza). Fino al 15 marzo non ci saranno partite: per B1 e B2 femminiel e B maschile (Acqui e Novi in provincia) diventano quattro i turni saltati, e un calendario rivoluzionato e da riscrivere.