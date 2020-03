Quattro tartufai "irregolari" denunciati. Uno è minorenne

OTTIGLIO - I Carabinieri di Ottiglio hanno denunciato per invasione di fondo altrui e danneggiamento in concorso tra loro un 28enne di Moncalvo, un 21enne di Cella Monte, un 18enne di Sala e suo fratello 16enne perchè dal 1° al 25 dicembre dello scorso anno si sono introdotti nel terreno agricolo di un abitante di Penango in cerca di tartufi, tagliando in più punti la recinzione. Il riconoscimento dei quattro è stato possibile grazie alle telecamere installate dal proprietario.

I Carabinieri di Balzola hanno denunciato per danneggiamento un 24enne di Villanova con precedenti. A metà febbraio alle 2 di notte, durante un diverbio con uno sconosciuto, ha danneggiato un'auto parcheggiata sulla strada, provocando danni per 700 euro. Anche in questo caso determinante per il riconoscimento le telecamere.

I militari di Fubine hanno denunciato un 54enne del paese per furto di metano. L'uomo, con precedenti, si era allacciato abusivamente alla rete del gas.