Consiglio comunale "maratona". Il Bilancio ai tempi del coronavirus

CASALE - Dup e Bilancio sono "passati" quando erano ormai le 4 e 30 del mattino. Seduta fiume del Consiglio Comunale di Casale nella notte tra mercoledì e giovedì. Con l'imminente entrata in vigore delle disposizioni che avrebbero vietato l'ulteriore appuntamento già in programma lunedì, la giunta Riboldi ha proposto (e scelto) di "tirare lungo" concludendo tutto in una sola volta. Contrarie le minoranze, che hanno lamentato il mancato rispetto di quanto deciso in conferenza capigruppo pochi giorni prima (quando si convenne che la seduta doveva interrompersi all'una e trenta). Il risultato è stata una sequela di interventi sugli emendamenti da parte delle opposizioni, volta a fiaccare la resistenza dei consiglieri di maggioranza. Tutti hanno resistito, passando però buona parte della notte in bianco.

In aula, visti i tempi, oltre all'Amuchina, anche chi, come Pino Iurato, sedeva con tanto di mascherina: «Ho 76 anni e la bronchite» ha spiegato.

