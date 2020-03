Novipiù - Rieti non si gioca

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 16.25 - La partita tra Novipiù Junior Casale e Npc Rieti, rinviata per "preoccupazioni legate all'emergenza coronavirus", sarà recuperata sabato 14 marzo, alle 18, al PalaFerraris. La nuova data, come spiega in una nota la società casalese, è stata definita "in accordo con il settore agonistico della Federazione italiana pallacanestro e la Lega Nazionale Pallacanestro".

CASALE - Novipiù - Rieti, ultimo turno della stagione regolare di A2, domani al PalaFerraris non si giocherà. La società casalese comunica di aver accolto la richiesta di spostamento avanzata dalla formazione ospite "a causa delle preoccupazioni legate all'emergenza coronavirus". Anche la Lega Nazionale Pallacanestro ha sollecitato la decisione del rinvio: il segretario della Lnp, Massimo Faraoni ha parlato direttamente con il presidente d'onore Giancarlo Cerutti.

"Con spirito collaborativo e sportivo che ci ha sempre contraddistinti - si specifica nella nota - abbiamo dato la disponibilità ad adeguarci alle richieste di Rieti e della Lega". Dalla Junior anche l'indicazione di una data per il possibile recupero, domenica 15 marzo alle 18, "qualora la Federazione italiana pallacanestro decida in tal senso".