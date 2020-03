Coronavirus, anche il governatore Cirio positivo. In Piemonte 320 contagiati

TORINO

ORE 13.20 - L'Unità di crisi della Regione comunica che al momento sono 320 le persone risultate positive al test sul coronavirus in Piemonte. Risultano 214 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 38 si trovano in terapia intensiva e 176 in altri reparti.

Sono in isolamento domiciliare fiduciario 63 persone. Cinque le persone decedute. Finora sono 1511 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1.009 sono risultati negativi.

ALESSANDRIA

ORE 13.15 - Il video dalla prefettura di Alessandria

ORE 12.30 - Si è sparsa la voce di alcuni supermercati dove verrebbe presa la temperatura prima di entrare. E' una delle tante fake news di questi giorni. In tutti, in realtà, ingressi contingentati per rispettare le misure di sicurezza.

NOVI LIGURE

ORE 12.25 - Al centro commerciale Bennet di via Ovada a Novi Ligure sono aperti il supermercato, la parafarmacia, i due bar e i due negozi food (caffè e pizza). Tutto il resto chiuso.

ALESSANDRIA

ORE 12.20 - Il decreto del governo: il punto della situazione.

ALESSANDRIA

ORE 12 - Centralini della Municipale presi d'assalto. In corso riunione in prefettura.

SERRAVALLE SCRIVIA

ORE 11.51 - Retail park Serravalle negozi chiusi, solo il bar è aperto. Centro commerciale iper negozi in galleria chiusi e supermercato aperto con ingressi scagionati (nella foto la gente in fila). Serravalle outlet chiuso. All'ingresso gli operatori della sicurezza non fanno passare. C'è chi era arrivato da fuori provincia ed è stato gentilmente mandato indietro. Tutto è comunque molto tranquillo

NOVI LIGURE

ORE 11.45 - A Novi i treni circolano regolarmente da e per la Liguria. "Per ora non abbiamo ricevuto alcuna indicazione - dice l'addetto alla biglietteria - attendiamo in giornata disposizioni" . Anche gli agenti Polfer presenti sul binario che al momento la circolazione risulta regolare. Supermercati in centro aperti.

ALBA

ORE 11.40 - Le parole del governatore Cirio: "Sono positivo al test per il coronavirus, ma sto bene e lavoro. Il decreto ha creato confusione: per lavoro ci si può spostare? Sì. Le merci girano? Sì".

ALESSANDRIA

ORE 11 - Le foto dai supermercati cittadini. Con ingressi contingentati.

TORINO

ORE 10.50 - Anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, è positivo al test del coronavirus. Il presidente farà una diretta video sulla sua pagina Facebook alle 11

TORTONA

ORE 10.40 - Fotogallery da Tortona: in Galleria Oasi solo due punti vendita aperti.

ALESSANDRIA

ORE 10.15 - "Non esiste più una zona rossa": il chiarimento del premier Conte.

SERRAVALLE SCRIVIA

ORE 10.10 - A Serravalle Scrivia chiuso anche l'outlet, in ottemperanza alle disposizioni del governo.

CASALE MONFERRATO

ORE 10.05 - "Prudenza e che Dio ci aiuti". Termina così il messaggio del Vescovo di Casale, Sacchi, apposto sul portale di ingresso della chiesa di San Paolo. Nel rispetto del decreto messe sospese fino al 3 aprile in tutta la diocesi.

NOVI LIGURE

ORE 9.40 - Lo stabilimento Ilva di Novi Ligure resterà chiuso domani e martedì.

ALESSANDRIA

ORE 9.20 - Il decreto specifica che ci si potrà muovere "solo per comprovate esigenze lavorative o per emergenze". E chi lavora? "Il datore dovrà certificare la necessità di spostamento", spiega il deputato alessandrino Federico Fornaro.

ORE 9 - Nei locali pubblici ci si adopera per ottemperare alle prescrizioni. Qui siamo da McDonald's

COSA DICE IL DECRETO

Il primo ministro, Giuseppe Conte, nella notte tra sabato e domenica ha firmato un decreto d'urgenza per contenere il contagio da coronavirus. Poi, intorno alle 2 di questa notte, ha spiegato, in una conferenza stampa, i punti del documento. Le misure poi adottate erano state anticipate già nella serata di sabato.