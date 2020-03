Professionisti contro il coronavirus: #iorestoacasa

Manager, imprenditori, professionisti ed esperti d’innovazione, tutti in campo per stimolare il senso civico del singolo, enfatizzando come anche da casa sia possibile vivere una quotidianità articolata: dalla scuola, al lavoro, dalle relazioni in famiglia agli hobby.

Persone dai background più disparati che si uniscono al messaggio fondamentale per tutti gli italiani, sintetizzato dall’hashtag #iorestoacasa.

Questo video è stato realizzato e supportato da: Emil Abirascid, Giuseppe Augelli, Francesco Barone, Claudio Bedino, Mario Bini, Arabella Bosio, Doralice Bosio, Alessandro Coltro, Carolina Cortinovis, Massimo Cortinovis, Liliana Corvino, Matteo Elli, Eugenia Forte, Beatrice Furia, Aurora Incardona, Antonio La Mura, Alessandro La Rosa, Valentino Megale, Federica Pasini, Filippo Piazza, Stefano Quintarelli, Federica Rossi, Francesco Salvatore, Giuseppe Scapola, Andrea Visconti, Giada Zhang. Montaggio video: Filippo Piazza.