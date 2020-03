Cirio: "Senza le restrizioni in atto avremmo 300 persone in più in ospedale"

ALBA - Nel consueto punto di giornata, ieri sera il governatore Alberto Cirio ha comunicato un dato interessante: “I casi positivi, come ci aspettavamo, sono in aumento. Ma senza le misure restrittive imposte dai Decreti avremmo 300 persone in più in ospedale: questo vuol dire che le restrizioni funzionano, che rispettare le regole porta a risultati. Quindi, è scientificamente provato che bisogna evitare i contatti, rispettare le regole e uscire di casa solo per andare a lavorare, per motivi di salute o per estrema e comprovata necessità".

Il presidente della Regione ha poi parlato del nuovo decreto in arrivo dal governo - quello per sostenere l'economia del valore di "20 o 25 miliardi di euro" - e della guarigione del paziente 1 in Piemonte.