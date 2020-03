Croce Rossa Casale: via alla raccolta fondi per i sanificatori

CASALE - È partita oggi la raccolta fondi del Comitato di Casale della Croce Rossa per l’acquisto di due macchinari per la sanificazione dei mezzi. Le attrezzature di un valore di circa cinquemila euro serviranno per velocizzare i tempi di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati per i soccorsi, spiega la Presidente Anna Chiara Bossi.

«Nelle ultime settimane stiamo fronteggiando una situazione senza eguali, la Cri di Casale mantiene l’Unità Mobile di Rianimazione a disposizione dell’Ospedale di Casale per i trasferimenti più urgenti, inoltre ha in convenzione con il 118 Piemonte un “Mezzo di Soccorso di Base” sul teritorio di Cerrina, un “Mezzo di Soccorso Base” e uno “Avanzato” su Casale, ossia gestisce l'ambulanza con il personale Sanitario che approccia per primo i pazienti sospetti o positivi al Covid-19.

I tempi d'intervento si sono allungati tantissimo e uno dei fattori principali è proprio la sanificazione del mezzo che oggi avviene il 120 minuti circa. Ovviamente l’ambulanza non può essere impiegata per altri interventi durante questo periodo. La tecnologia per ridurre queste tempistiche e annullare il pericolo di esposizione dei nostri operatori e dell'utenza esiste ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti.” L’impiego dei sanificatori non sarà esclusivamente sui mezzi di soccorso della Cri ma sarà reso disponibile anche alle altre Associazioni di Soccorso, ai Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale.

La piattaforma dedicata per la raccolta dei è GoFoundMe tramite il link oppure il conto corrente numero IT60C0503422601000000001229 intestato a Croce Rossa Italiana Comitato di Casale Monferrato.