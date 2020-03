Anche a Casale si canta dal terrazzo

CASALE - L'emergenza coronavirus ha cambiato profondamente le abitudini degli italiani e dei casalesi. La quarantena porta in molti a trovarsi, nel pomeriggio, a cantare dal balcone, unendosi (a distanza) tra vicini, cementando quella solidarietà tra persone che abitano a breve distanza che, in questi anni frenetici, spesso era andata perduta. In questo caso sulle note di 'O surdato 'nnammurato si esibiscono Adriana Gualdieri e Gabriella Bionda.