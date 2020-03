Addio al maestro Parissone

VILLANOVA - È morto stamattina al Santo Spirito Giovanni Parissone, 65 anni, musicista e organista. Il maestro, esperto di canto gregoriano, era noto per la sua attività di concertista in tutt'Italia. Nei giorni scorsi era stato colpito da emorragia cerebrale. Da 40 anni dirigeva il coro gregoriano di Villanova.

Le esequie, per effetto delle disposizioni in merito al coronavirus, programmate per giovedì alle 10, saranno in forma strettamente privata.