Già 130mila euro dal Casalese contro il coronavirus

CASALE - Le raccolte fondi promosse da Comune di Casale e quella in coordinato allestita da privati con un crowdfunding sono arrivate alla cifra di 130mila euro. Un traguardo straordinario che serve all'acquisto (alcuni ordini sono già stati evasi) di strumenti per chi è in prima linea a contrasto del coronavirus, mascherine, dispositivi di protezione individuale, apparecchiature per la rianimazione.

Per donare, o all'iban del Comune, o al crowdfunding le informazioni sono al link.