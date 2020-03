Riboldi: già diverse denunce, troppa gente in giro

CASALE - In molti a Casale hanno capito che bisogna restare a casa. In molti, non tutti. Lo ha detto ieri sera il sindaco Federico Riboldi nel corso del suo consueto video-bollettino. «Ci sono state già diverse denunce a tanti che non rispettano i divieti. Se non c'è la collaborazione di tutti e se tutti non stanno a casa l'emergenza non finirà. Fate la spesa da soli e fatela poche volte, non uscite di casa se non è strettamente necessario» ha spiegato.

Gli assembramenti di persone si stanno verificando in particolare in strada San Giorgio, in direzione della "Grotta di Lourdes" ma anche in altre aree, teatro di elezione di passeggiate in solitaria durante ogni altro periodo dell'anno ma che, in un momento come questo, diventano trafficate come le vie del centro nel primo fine settimana di saldi.

La raccomandazione è per tutti la stessa. Rimanete a casa non solo per voi stessi, ma per non essere il veicolo di propagazione del virus verso le fasce più deboli della popolazione, più facilmente messe in serio pericolo da una possibile positività al coronavirus.