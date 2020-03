Un nuovo modello di autocertificazione per uscire di casa

Dalla giornata di ieri per uscire di casa c'è un nuovo modello di autocertificazione che sostituisce quello precedente. Nel nuovo documento predisposto dal Ministero dell'Interno, che occorre esibire alle forze dell'ordine in caso di controlli al di fuori della propria abitazione (per chi non può stamparlo è sufficiente ricopiarlo su un foglio di carta semplice), è stata aggiunta la voce nella quale l'interessato autocertifica di non essere in condizione di quarantena domiciliare e di non essere positivo al coronavirus, perciò di essere esonerato dall'obbligo di assoluto divieto di mobilità.

In caso di controlli delle forze dell'ordine il modello sarà invece controfirmato dagli operatori delle Forze dell’ordine.

Ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione

Chi non potesse stampare il modulo e non volesse ricopiarlo, può utilizzare anche una delle applicazioni per smartphone realizzate per l'esigenza