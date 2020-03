Dal Raptus al Virus: Ozzano resta a casa in musica

OZZANO - In accordo con il Comune, ogni giorno alle 18.30 a Ozzano è musica. Dalle loro case, attraverso potenti casse, 3 dj del paese, Paolo Lucariello - Doctorvoice (da Ozzano Alto), Luca Morano - Morry J (dal Lavello) e Gianluca Mortara - J Luca (dal Chiappo), diffondono l'inno di Mameli. Ieri anche il "Silenzio Fuori Ordinanza". Un bel modo per far sentire i compaesani meno soli. Domenica, alle 17.30 è prevista un'ora di festa. I tre, da dietro le loro consolle, proporranno altrettanti show, come se se fossero in tre differenti sale di una gigantesca discoteca. L'iniziativa, in onore allo storico locale ozzanese, è chiamata "Dal Raptus al Virus".