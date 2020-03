Addio a Giovanni Cappa, uno dei simboli di Afeva

CASALE - Era uno dei più forti simboli della lotta di tutta la comunità contro l'amianto Giovanni Cappa. Vicepresidente di Afeva, l'associazione dei famigliari delle vittime della fibra killer, da quasi 7 anni lottava contro il mesotelioma, con grinta e determinazione.

A gennaio il peggioramento. Fino alla morte, avvenuta ieri. Aveva 73 anni. In Afeva si occupava primariamente del settore bonifiche, insieme a Franco Maroni.

Struggente, su Facebook, il ricordo della moglie Raffaella: «Giovanni non c'è più, il mesotelioma se l'è portato via, ma non riuscirà a toglierci il suo ricordo, sarà sempre nel mio cuore come nel cuore degli amici, parenti e tutti quelli che l'hanno conosciuto. Ciao Giovanni, la tua Lella».

Lo ricorda così invece uno degli altri simboli di Afeva, Bruno Pesce: «Ciao Giovanni, con la tua lunga lotta contro il mesotelioma, ci hai trasmesso coraggio,grande determinazione e persino tante note di una resistenza con serenità!».