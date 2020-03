Consegna delle mascherine a Casale. Tutte le informazioni

CASALE - Le mascherine acquistate dal Comune di Casale grazie alle donazioni dei privati non saranno distribuite negli uffici della Protezione Civile (come annunciato ieri), ma saranno direttamente consegnate ai domicili di commercianti e Over 65 (secondo un calendario di priorità)

Per i malati affetti da gravi patologie, è possibile contattare, da lunedì 23, la Protezione Civile 0142 444 217 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 (attivo dal lunedì al venerdì) o inviare una e-mail all’indirizzo mascherine@comune.casale-monferrato.al.it .