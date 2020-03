andràtuttobene: c'è anche il Leardi

CASALE - L’appuntamento è per oggi: dalle ore 19, in diretta streaming, si terrà #andràtuttobene, evento ideato da quattro scuole in giro per l’Italia, da Vicenza a Catania. Il “Leardi” aderisce all’iniziativa, che offrirà momenti di riflessione e di svago, di musica e di poesia. Ci sarà anche una fiaccolata simbolica cui tutte le famiglie e gli studenti sono invitati a partecipare, con candele esposte dalle finestre e sui davanzali.

Dalle ore 19 alle ore 20 #andràtuttobene sarà in diretta nel programma radiofonoico “Tutti in classe” su Rai Radio1, condotto dalla giornalista Paola Guarnieri, mentre si potrà seguire in streaming per tutta la durata dell’evento.

L’Istituto invita le famiglie, gli studenti, i docenti e tutto il personale a esporre una candela dalla propria finestra o sul proprio balcone. Ognuno potrà condividere sui propri social network foto, selfie e brevi filmati (massimo 10 secondi) con l’hashtag#scuoleilluminate aggiungendo il nome dell'istituto scolastico (non della persona) e il messaggio Andrà tutto bene! o altro breve messaggio che vi sentiate di condividere: una selezione dei contenuti verrà trasmessa in diretta streaming.