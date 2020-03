Altre 5 vittime all'ospedale di Casale

CASALE - Mentre prosegue la raccolta fondi per l’acquisto dei presidi necessari per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il sindaco Federico Riboldi annuncia che domani, mercoledì, sarà consegnata una nuova fornitura di mascherine Ffp3 al Santo Spirito e ai volontari che operano in prima linea. Il conteggio dei morti nel frattempo purtroppo sale. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 nuovi decessi all'ospedale di Casale.