Dal Lions della Valcerrina un aiuto all'ospedale di Casale

CASALE - In questi difficili settimane di lotta al coronavirus i monferrini non perdono l'occasione per dimostrare la loro generosità. Non rappresenta un'eccezione il Lions Club Valecerrina che ieri mattina ha fatto consegnare al Dea dell'Ospedale Santo Spirito di Casale, a mezzo del presidente Pier Felice Scagliotti, un cospicuo dono: 500 mascherine chirurgiche lavabili, 600 camici e 200 tute monouso.

Un bel gesto da una realtà, quella del Lions della Valcerrina, che tra i suoi soci annovera anche il dottor Ivano Nigra, che lavora proprio al nosocomio di Casale.