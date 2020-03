In atto la distribuzione dei Dispositivi di sicurezza agli over 65

CASALE MONFERRATO - Stamattina, Enzo Amich, capo della Protezione Civile (nelle immagini), ha continuato la distribuzione delle mascherine agli over 65, e a chi ha particolari esigenze di salute. Un'iniziativa voluta dal primo cittadino, Federico Riboldi, che ha utilizzato parte delle donazioni dei Monferrini. La città è stata divisa in settori, in questo modo i Dispositivi di sicurezza verranno distribuiti casa per casa. Partita da Casale, l'azione coinvolge tutto il territorio.

Nel frattempo, controlli a tappeto da parte di Carabinieri e Polizia Municipale.

Mercoledì sono state controllate una sessantina di persone, quattro di loro verranno sanzionati in base al nuovo Decreto.