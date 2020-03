8 morti in 7 giorni. Il dramma della casa di riposo S. Domenico a Casale

CASALE - «Nel giro di una settimana sono deceduti otto ospiti. Nove dipendenti sono in malattia (senza sapere se hanno fatto il tampone, senza sapere se si tratta di malattia riconducibile a covid o per ansia o per paura)». È questo il passaggio più drammatico della lettera diramata da Cinzia Poggio, direttrice della Struttura San Domenico, Casa di Riposo di Casale.

Nella sua nota, la dottoressa ripercorre le tappe di un'Odissea, quella che lei e le sue colleghe, unitamente agli anziani ospiti, stanno vivendo in questo periodo. Dall'8 marzo la struttura è chiusa alle visite di parenti e amici degli ospiti. Il primo ricoverato è stato portato al Santo Spirito il 14 marzo (dove è morto 6 giorni dopo). Da qui l'escalation di ricoveri e decessi, mentre mascherine e materiale di protezione arrivano da Comune e Protezione Civile. Gli ospiti vengono messi in isolamento, intanto le risposte dalle autorità sanitarie sono poche e frammentarie, spiega la Poggio nella sua lettera.

«Io sto facendo di tutto, direttrice, oss, infermiera e ausiliaria, coach motivazionale... La struttura si adopera comunque nel dare informazioni ai parenti sullo stato di saluti dei propri cari, facciamo collegare e parlare via telefono gli ospiti con i parenti. Poi nel mezzo delle brutte notizie e del senso di abbandono, c’è anche chi, tra i dipendenti fa il doppio turno, chi lavora per più notti consecutive e chi da la completa disponibilità trasferendosi completamente in struttura. Tra i medici di base (M.M.G.) sono pochi quelli che vengono in struttura poiché privi di adeguati D.P.I. e rispondono solo al telefono raccomandando di non inviare i malati al Pronto Soccorso ormai saturo» dice.

Il tono non è polemico ma trasuda tristezza «per queste vite umane che anche se alla fine del loro cammino non meritano di essere abbandonate, ma hanno diritto di vivere e nelle peggiori ipotesi il diritto di spegnersi senza troppo dolore causato da inefficienze. Spero di resistere per loro e per tutte gli operatori che ringrazio di cuore e che sono rimasti e che rimangono con me e con le consorelle del convento interno alla struttura, che lavorano senza sosta per noi aiutando nei reparti. Sono allibita, arrabbiata e senza parole sulla essenza degli organi competenti dell’Asl per le Strutture e sull’assenza di chi dovrebbe aiutarci e tutelarci oltre che controllarci!».

La lettera si conclude con i ringraziamenti: al sindaco e al capo di gabinetto, ai medici Reale, Pezzana e Focati per la loro collaborazione.