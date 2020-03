È morto "il Dielmo", l'imbianchino in bicicletta

CASALE - Lo conoscevano tutti a Casale Dielmo Foco. Con la sua vecchia bici scassata e la sua lunga barba lo si vedeva girare per le vie della città in tutte le stagioni. Sullo sgangherato mezzo di trasporto trasportava tantissime cose: scaletta, secchi, pennelli, tutto il necessario per la sua attività di restauratore (soprattutto portoni delle case, la sua passione) e imbianchino. Dielmo è mancato da poche ore. Aveva 63 anni. Da tempo conviveva con dei problemi di salute.