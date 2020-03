La torre tricolore. Oggi alle 12 minuto di silenzio a Casale

CASALE - Il Comune di Casale oggi alle 12 aderirà all'invito dell'Unione Province Italiane e dell'Anci. Bandiere a mezz'asta in Municipio mentre tutta la cittadinanza è invitata ad osservare un minuto di silenzio, ovviamente rimanendo all'interno delle case per evitare assembramenti. «Aderiamo a questa iniziativa per ricordare le vittime e stringerci attorno a chi quotidianamente è in prima linea» spiega il sindaco Federico Riboldi.

Il momento di raccoglimento sarà diffuso anche in diretta sui canali social del Comune.

Sempre per dimostrare vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, ieri sera la Torre Civica si è colorata della bandiera tricolore.