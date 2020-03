Riboldi: "Vicini a chi soffre, rinsaldiamo il legame comunitario"

CASALE - Si è svolto alla presenza del Vescovo Sacchi, del sindaco Riboldi, del capo di gabinetto Amich e di alcuni esponenti della giunta il momento di raccoglimento alle 12 davanti al Comune di Casale.

«Le parole in questi momenti sono difficili e a volte vane. Un momento che rinsaldi la comunità e che ricordi le vittime della tragedia che stiamo vivendo e che stiamo affrontando con forza. Vediamo la spinta forte dal basso, di solidarietà e prevenzione. Le famiglie stanno a casa, vivono un periodo che non avrebbero mai pensato. Qualcosa che non è mai successo neanche durante le guerre mondiali, da affrontare con testa alta e spalle larghe, pensando alle famiglie che hanno un caro all'ospedale. Oggi rammemoriamo i nostri morti e rinsaldiamo il legame comunitario che ci porta a essere vicini a chi soffre» ha detto il primo cittadino durante il suo breve intervento.