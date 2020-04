Locale aperto, nonostante il Decreto: maxi multa

CASALE MONFERRATO - Il titolare di un locale di Valmacca dovrà pagare una sanzione di 1200 euro per aver tenuto aperta l'attività. Il Decreto firmato dal premier Conte gli permette di lavorare, ma solamente per pizze d'asporto. Invece, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno pizzicato alcune persone all'interno che lì non ci potevano stare. Anche perché stavano effettuando una consumazione.

I controlli del militari continuano, senza interruzione di sorta. E la Compagnia di Casale, diretta dal capitano Christian Tapparo, ha incrementato le azioni su tutto il territorio.