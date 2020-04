Illustrazioni e racconti per dire grazie a chi combatte il covid

CASALE - Illustrazioni e racconti per ringraziare e sostenere concretamente gli operatori sanitari e tutti coloro che sono impegnati in prima linea nell'emergenza covid. È quanto stanno realizzando gli organizzatori di CasaleComics & Games, l'annuale appuntamento casalese con giochi e fumetti.

Seguendo l'idea lanciata dell'avvocato Fabio Fava hanno mobilitato artisti della grafica e dell'illustrazione del loro database, ma anche giornalisti e scrittori, per realizzare una pubblicazione che rappresenti un'omaggio al personale sanitario, alla protezione civile, ai volontari e alle forze dell'ordine, ma anche semplici cittadini che con il loro lavoro contribuiscono ad aiutare gli altri in tanti modi.

Le opera arrivate fino a questo momento sono una ventina e presto saranno trasformate in e-book scaricabile gratuitamente in formato pdf da tutti dal sito e dai social di CasaleComics. Il volume sarà distribuito in particolare agli operatori del settore, per regalare loro un attimo di pausa, di allegria e di speranza, in questo momento così difficile.

Le illustrazioni firmate che compongono la pubblicazione saranno successivamente messe in vendita sui canali di CasaleComics e l'intero ricavato verrà donato alla Protezione Civile per l'acquisto di attrezzature di emergenza.

Ma l'idea degli organizzatori è di editare anche un volume cartaceo per la prossima edizione di CasaleComics, in programma il 20 e 21 giugno 2020 al Castello di Casale (se l'emergenza sarà finita), anche questo in vendita per la stessa causa.

Per partecipare all'iniziativa o avere maggiori informazioni i recapiti sono mon.eventi@gmail.com 349.4987767.