Senza patente, 18enne in giro con l'auto della madre: 5 mila euro di multa

CASALE MONFERRATO - Nel momento dei controlli a tappeto per l'emergenza Covid-19, due diciottenni hanno pensato bene di prendere la macchina della mamma di uno dei due e andare a fare un giro. L'alt dei Carabinieri di Pontestura è scattato, fortunatamente, poco dopo. Anche perché chi era alla guida non aveva mai conseguito la patente, e sua mamma non sapeva della bravata.

Immediato il blocco dell'auto. La proprietaria della vettura, una Nissan, ha raggiunto la caserma potendo così recuperare figlio e auto, insieme a una sanzione di 5.000 euro.