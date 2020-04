Nuovi sostegni per i giovani agricoltori

PIEMONTE - La Regione assegna 1.550.000 euro di contributi in più sul bando 2019 per l'insediamento dei giovani agricoltori, attraverso i fondi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.Lo ha deliberato la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa, andando così ad integrare la risorsa finanziaria di 1,8 milioni di euro già prevista sul bando 2019 sulla misura 6.1.1. del Psr 2014-2020 “Premio per l’insediamento di giovani agricoltori” che prevede la concessione di aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori.

La dotazione finanziaria complessiva sul bando 2019 è di 3.350.000 di euro. L’integrazione finanziaria di 1,55 milioni di euro permette lo scorrimento della graduatoria del bando 2019 della misura 6.1.1. del Programma di sviluppo rurale, e di finanziare ulteriori soggetti beneficiari ammessi a graduatoria ma che non potevano accedere ai contributi per mancanza di finanziamenti.

“Con questo provvedimento prosegue l’impegno della Giunta regionale nel dare un sostegno concreto ai nostri giovani agricoltori piemontesi – sottolinea l’assessore Marco Protopapa – e grazie al lavoro assiduo e capillare dei funzionari dell’Arpea, l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura è stato possibile procedere con le liquidazioni e rispettare le tempistiche. Infatti in questi giorni sono in arrivo altri 7,8 milioni che vanno a beneficiare oltre 1.900 aziende agricole piemontesi, che avevano presentato domanda di finanziamento sui bandi 2019 sulle misure del Psr 2014-2020 relative ad agroambiente, biologico, imboschimento, giovani, investimento aziende, formazione".

L'importo lordo per la provincia di Alessandria è di 1.340.783,93 euro per 495 beneficiari.