Raccolta fondi per gli ospedali della Provincia: Casale c'è

CASALE - Anche il Comune di Casale Monferrato ha deciso di aderire, con una donazione di 5mila euro, alla raccolta fondi della Fondazione Solidal Onlus e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per gli ospedali della Provincia.

«Casa nostra non è un’isola, ma rientra in un ambito più ampio dove ognuno deve fare la propria parte – dice il sindaco Federico Riboldi – Per questo Casale Monferrato è stata la prima grande città della Provincia ad aderire a questa importante iniziativa di solidarietà e spero che tutti seguano il nostro esempio. In questa settimana abbiamo tastato con mano che le distanze territoriali non esistono. Molti nostri malati hanno trovato accoglienza ad Alessandria e Tortona e viceversa alcuni di altre città della Provincia hanno trovato conforto e cura al Santo Spirito».

«Noi continueremo a lavorare con tutte le forze affinché il Santo Spirito abbia le strutture e i servizi per affrontare al meglio questa emergenza – prosegue il primo cittadino - e il nostro ospedale fa parte di un contesto provinciale in cui il progetto Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) saprà unire le forze e in questo particolare periodo dobbiamo già dimostrare di saperlo fare. Casale Monferrato, come ha ricordato anche l’assessore regionale Luigi Icardi durante l’ultima visita in città, avrà un ruolo centrale, quindi la collaborazione dell’intero territorio è fondamentale».

E per concludere il sindaco Riboldi ringrazia «il dottor Antonio Maconi per aver promosso la raccolta fondi, in questo delicato momento».