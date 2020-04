Fornaro: "Giorni decisivi per il futuro dell'Europa"

ROMA - Il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, non ha dubbi: "Nei prossimi giorni si deciderà il futuro dell'Europa. Massimo sostegno al presidente Conte e al ministro Gualtieri, impegnati in una difficile e complessa negoziazione sui tavoli europei. Da questa crisi non si esce con le vecchie ricette e i vecchi strumenti d'intervento, ma ricercando insieme sostegni innovativi e solidali, all'altezza della sfida epocale che abbiamo di fronte".

Secondo Fornaro, infatti, "nessun Paese può pensare che la soluzione sia quella isolazionista e autarchica che porterebbe rapidamente alla dissoluzione dell'Unione Europea, nata con uno spirito solidale e comunitario che deve essere, invece, recuperato e rilanciato proprio in una fase così difficile e drammatica come quella che stiamo vivendo".