I tamponi? In auto a Cinelandia. Oggi 8 decessi al Santo Spirito

CASALE - Oggi all'ospedale Santo Spirito di Casale si sono registrati 8 decessi per covid, 14 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. Una notizia molto rilevante è che da giovedì l'Asl, accogliendo le richieste del Comune, adotterà nella Galleria di Cinelandia il sistema dei tamponi in automobile (non si dovrà scendere dal mezzo per esservi sottoposti).

Invece di andare nelle singole abitazioni dei pazienti, i tamponi verranno effettuati, a chi viene selezionato, direttamente nella propria auto, risparmiando tempo e dispositivi di protezione individuale. Saranno sottoposti a test solo i pazienti convocati dall'Asl. La popolazione è invitata a non presentarsi autonomamente nella zona del Palafiere.